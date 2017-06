NOMINE: M5S, SPARTIZIONI INDECENTI DIETRO LARGHE INTESE

7 giugno 2017- 15:37

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Altro che razionalizzazione delle partecipate, taglio delle poltrone e stop agli sprechi. All’ombra delle sempreverdi larghe intese tra Pd, Forza Italia e partiti minori, si agita un sottobosco di potere che, alla faccia di qualunque criterio meritocratico, sta cercando di spartirsi le solite torte. Parliamo di società come Consap, Sogesid o ad esempio l’Acquirente Unico del Gse, tanto per fare qualche nome". Lo denunciano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Davide Crippa e Giorgio Sorial."E’ sempre la solita storia: da una parte si sbandierano provvedimenti di spending review, dall’altra si cerca in silenzio di moltiplicare i posti da elargire, così da accontentare scalatori famelici e clientele d’ogni sorta - aggiungono - E’ in questo modo che il sistema dei partiti ancora si regge in piedi".Per i deputati del M5S, "sarebbe grave se il governo decidesse di sdoppiare nuovamente il ruolo di presidente e amministratore delegato in svariate società senza una reale riforma della governance, ma semplicemente per aumentare il numero di poltrone. Cosa avrebbe da dire il ministro Madia? Noi denunceremo e combatteremo certe pratiche in ogni sede", concludono i portavoce Cinquestelle.