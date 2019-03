4 marzo 2019- 19:30 Nomine: si chiude partita, verso riconferma Fincantieri, Snam e Italgas/Adnkronos

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Si avvicina l'ora delle decisioni per la tornata di nomine ai vertici delle controllate di Cassa Depositi e Prestiti. La deadline è, infatti, quella di dopodomani quando si riunirà il consiglio di amministrazione di Cdp per deliberare, d'intesa con il ministero dell'Economia, le liste di candidati. Sono, dunque, questi gli ultimi giorni e le ultime ore per chiudere una partita che, secondo fonti vicine al dossier, dovrebbe sancire sostanzialmente la linea della continuità. Una partita dove Cdp e il ministero di Via XX Settembre procedono in stretto raccordo e in un dialogo costante. Il dossier più scottante e che ha di più acceso gli animi nelle ultime settimane, cioè Fincantieri. L'ad Giuseppe Bono e il presidente Giampiero Massolo 'veleggiano' verso la riconferma al vertice del gruppo navalmeccanico sull'abbrivio dell'accordo politico raggiunto nel Governo gialloverde nei giorni scorsi. Intesa, oggi, confermata dal vicepremier, Matteo Salvini. "L'accordo è chiuso da tempo, per me sono riconfermati entrambi: sia Bono che Massolo", ha detto. A questo punto, l'attesa si focalizza sulla compagine del cda che potrebbe prevedere nuovi innesti.