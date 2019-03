4 marzo 2019- 19:30 Nomine: si chiude partita, verso riconferma Fincantieri, Snam e Italgas/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Oltre a Fincantieri, ci sono Snam e Italgas e le altre controllate a partire da Sace e Simest. All'insegna della continuità si preannuncia la decisione per Snam e Italgas, soprattutto per quel che riguarda la carica di ad. Marco Alverà, l'amministratore delegato di Snam dall'aprile del 2016, dovrebbe così essere confermato per un altro mandato. Così come Paolo Gallo, l'ad di Italgas dal 2016. Un riconoscimento per i risultati conseguiti e per l'apprezzamento manifestato dal mercato in questi anni.Si attende, invece, la decisione per le 'caselle' della presidenza, Carlo Marcalarne, presidente di Snam e Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Italgas. Per loro, nei giorni scorsi, non era esclusa un'ipotesi di discontinuità. In attesa del rinnovo c’è anche Ansaldo Energia che è attualmente guidata dall'ad Giuseppe Zampini e dal presidente Guido Rivolta. In queste ore la priorità sono le nomine delle controllate quotate della Cdp e il dossier Sace sarebbe attualmente in stand by. L'iter per questa società e anche per Sace Bt, Sace Srv, Sace Fct e Simest, potrebbe concludersi in primavera. Anche se c'è chi sembra premere per una discontinuità anche a fronte dei risultati raggiunti e del nuovo corso avviato con il nuovo piano di gruppo. Dopo la nomina di Massimo Tononi e Fabrizio Palermo, rispettivamente, presidente e amministratore delegato di Cdp Reti, restano ancora da decidere altre nomine tra cui quelle di Cdp Equity, Cdp Immobiliare e Cdp Investimenti Sgr.