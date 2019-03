6 marzo 2019- 06:50 Nomine, si completa 'sudoku'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Mancano gli ultimi tasselli, ma sulle nomine attese mercoledì mattina sul tavolo del cda della Cassa depositi e prestiti la partita è semichiusa. Il 'sudoku' quasi completato, le uniche caselle che al momento vanno ancora coperte per fischiare il fine partita sono quelle dei membri del cda di Fincantieri, anche se sui vertici della società di cantieristica navale - dunque Giuseppe Bono ad e Giampiero Massolo presidente - dopo settimane di braccio di ferro l'intesa M5S-Lega è definitivamente raggiunta. L'accordo su Bono e Massolo è cosa fatta nonostante il board non sia ancora completato, spiegano fonti di governo all'AdnKronos.Sugli altri fronti, Marco Alverà dovrebbe essere confermato come ad di Snam mentre nel ruolo di presidente dovrebbe arrivare Luca Dal Fabbro, attualmente consigliere di Terna. Per Italgas si profila un'altra conferma per il ruolo di amministratore delegato: Paolo Gallo dovrebbe restare al suo posto, mentre per la presidenza sulla rampa di lancio ci sarebbe un professore bocconiano, Alberto dell'Acqua.