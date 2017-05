NORD EST: MOLTE LE AZIENDE NEL MIRINO DEI CYBER CRIMINALI (2)

30 maggio 2017- 18:54

(AdnKronos) - "La vulnerabilità dei sistemi informativi è sotto gli occhi di tutti, i numeri dei più recenti attacchi, da Wannacry ad Anti Public, lo confermano. Quel che spesso si fatica a vedere è la complementarità delle competenze come antidoto ai cybercriminali e via di salvezza per le aziende", osserva l'esperto Alessio Pennasilico.E la strada sembra essere segnata: secondo UNIS&F la formazione su cui le aziende venete stanno investendo è un segnale importante: “L’Office Automation (l’insieme delle soluzioni hardware e software per digitalizzare, gestire e conservare le informazioni relative all’attività aziendale) rimane oggi al primo posto tra le priorità nella formazione delle aziende venete”, afferma Alberto Mercurio. Minore è invece ancora l’attenzione alle competenze in materia di Industria 4.0 e Internet of Things, più specificatamente correlati con la sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni aziendali, a cui i decisori aziendali non prestano ancora la sufficiente attenzione.