NORD EST: MOLTE LE AZIENDE NEL MIRINO DEI CYBER CRIMINALI (3)

30 maggio 2017- 18:54

(AdnKronos) - Tutti concordano sulla necessità di una rapida evoluzione per le imprese del Triveneto: “E’ arrivato il momento di non parlare più di IT manager all’interno delle organizzazioni. Sono necessarie figure competenti che, avendo accesso a tutte le informazioni aziendali, siano in grado di avere una visione a 360 gradi sulla realtà aziendale, con l’unico obiettivo di aiutare la direzione a prendere le decisioni corrette”, sintetizza Alessio Pennasilico. “La cyber sicurezza è un tema che deve entrare, e rapidamente, nei consigli di amministrazione delle aziende”, conclude Pennasilico.Dopo Milano e Treviso, Security Summit prosegue con un’ideale linea di continuità a Roma (7 e 8 giugno) e a Verona (4 ottobre), in un quadro complessivo che si arricchisce con i contributi di diverse realtà del territorio italiano.