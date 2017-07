NORDCOREA, NAVE 'ARMATA' IN ACQUE GIAPPONESI

13 luglio 2017- 09:51

Tokio, 13 lug. (AdnKronos/Dpa) - Il Giappone denuncia l'avvistamento di una nave da pesca di Pyongyang, con uomini armati a bordo, nella sua zona economica esclusiva. Il capo di gabinetto Yoshihide Suga ha spiegato che un'unità giapponese in servizio di pattuglia ha lasciato immediatamente la zona per ragioni di sicurezza. E' stata seguita da quella nordcoreana per dieci minuti.