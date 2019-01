10 gennaio 2019- 15:56 Normale Pisa: Rettore Palermo, 'no a polarizzazione, serve redistribuzione risorse' (2)

(AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito della vicenda perché non conosco le dinamiche interne - dice all'Adnkronos Micari -. Posso certamente capire i timori del primo cittadino di perdere un ruolo centrale, ma ne farei un discorso più generale. Le eccellenze vanno senza dubbio valorizzate, ma più che a una polarizzazione delle risorse è necessario puntare a un'azione di riequilibrio del sistema per fare in modo che le differenze possano essere ridotte invece che esasperate". In sintesi, è la tesi del rettore di Palermo, bene i 50 milioni destinati al progetto della Scuola Superiore Meridionale a Napoli, ma "mi auguro che si possano trovare quantomeno altrettante risorse per potenziare il sistema universitario Paese guardando alla sua totalità".