NORWEGIAN: DA ROMA DECOLLA VOLO LOW COST PER S. FRANCISCO-OAKLAND

6 febbraio 2018- 13:51

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Decolla il nuovo volo di Norwegian da Roma Fiumicino alla volta di San Francisco-Oakland. L'inaugurazione del nuovo collegamento è avvenuta oggi nell'hub della capitale dove la compagnia low cost norvegese è attiva dal 2007 e nel 2017 ha trasportato 763.000 passeggeri (+18% rispetto all’anno precedente). A novembre, Norwegian ha inaugurato i nuovi voli diretti per New York Newark e Los Angeles. I tre collegamenti verso gli Usa si aggiungono ai 7 operativi sul network della compagnia di breve e lungo raggio. Da Roma Fiumicino, grazie alla flotta Norwegian di Boeing 737-800 è infatti possibile decollare verso Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki, Göteborg, Bergen e Tenerife. A partire da oggi, tutti coloro che, per motivi professionali o per una semplice vacanza, desiderano raggiungere San Francisco, una delle città più cosmopolite al mondo, e la sua baia, avranno a disposizione 2 voli settimanali (martedì e venerdì) con tariffe a partire da 179,90 Euro, tasse incluse. Norwegian ha scelto Roma Fiumicino come sua base operativa in Italia, dove è presente con 2 nuovi aeromobili, Boeing 787 – 8 Dreamliner, per offrire anche alla clientela italiana un importante bouquet di destinazioni verso gli Stati Uniti: oltre alla nuova rotta per Oakland San Francisco, da novembre scorso sono, infatti, attivi i collegamenti verso New York – Newark (7 giorni su 7) e verso Los Angeles (3 alla settimana) e servizi di qualità offerti dall’aeroporto Leonardo da Vinci, primo nelle classifiche internazionali di Aci Europe, durante il 2017. Per festeggiare il decollo del primo volo sulla nuova rotta verso San Francisco, è stata organizzata al Leonardo da Vinci una speciale cerimonia che ha visto la partecipazione di Alfons Claver, head of Communications and Public Affairs di Norwegian in Italia e di Federico Scriboni, Head of Air Traffic Development di Aeroporti di Roma.