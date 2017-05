NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA

9 maggio 2017- 12:56

(AdnKronos) - Roma. Nessun interesse per Alitalia". A ribadirlo è Lufthansa, interpellata su notizie di stampa secondo le quali la compagnia tedesca avrebbe mostrato segnali di interesse nei confronti dell'aviolinea italiana in amministrazione straordinaria. "Confermiamo la nostra posizione. Non ci sono novità", fanno sapere da Lufthansa.