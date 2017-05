NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA

16 maggio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. Dal gennaio 2016 alla fine dello scorso aprile l'Antitrust ha irrogato sanzioni per 306 milioni, in crescita del 21% rispetto all'analogo periodo del 2015 quando le multe erano state pari a 253 milioni. E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Autorità. I procedimenti conclusi sono stati 240: ben 145 adottati per la tutela del consumatore.