NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA

9 giugno 2017- 12:49

(AdnKronos) - Roma."Le elezioni anticipate non servono a nessuno. Ma se il Governo deve passare il tempo a cercare la maggioranza in Parlamento invece che fare le riforme, allora meglio votare. Perché non possiamo avere davanti quasi un anno di campagna elettorale sotterranea e sfiancante". Così il neopresidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, dal palco del tradizionale convegno d'estate.