NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA

7 luglio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. Commercio al dettaglio all'insegna del segno meno a maggio. Il valore delle vendite al dettaglio registra, infatti, una lieve flessione (-0,1%) rispetto al mese precedente, sintesi di una diminuzione dello 0,8% della componente alimentare e della crescita dello 0,3% di quella non alimentare. In calo, anche, il volume delle vendite (-0,3%), conseguenza di una flessione dell’1,1% delle vendite di prodotti alimentari e di un aumento dello 0,1% delle vendite di prodotti non alimentari. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat.