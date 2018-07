17 luglio 2018- 12:38 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia

(AdnKronos) - Roma. F2i promuoverà un'offerta di pubblico acquisto su Ei Towers, società delle torri controllata al 40% da Mediaset attraverso Elettronica Industriale. F2i lo farà attraverso il veicolo 2i Towers e in partnership con Mediaset, che ha investito nel veicolo un'importante quota di minoranza. L'offerta, che è stata approvata ieri dalle due società, prevede un corrispettivo di 57 euro per azione, con un premio quindi del 19,2% "rispetto ai prezzi medi ponderati registrati nei sei mesi precedenti l’annuncio dell’operazione", spiega una nota. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al raggiungimento da parte di 2i Towers di una partecipazione complessiva nel capitale di EI Towers superiore al 90% e alla approvazione incondizionata da parte dell’Autorità Antitrust. L'operazione "è volta a rafforzare le prospettive industriali di Ei Towers attraverso una progressiva separazione e distinzione proprietaria tra società che detengono asset infrastrutturali di telecomunicazioni e società erogatrici di contenuti televisivi, dinamica già da tempo avviatasi positivamente a livello internazionale". Nel 2015, Ei Towers lanciò un'opa su Rai Way che fu 'bloccata' in sostanza attraverso un decreto della Presidenza del Consiglio del 2014 in cui si stabiliva che dovesse rimanere in capo alla Rai una una quota nel capitale di Rai Way non inferiore al 51 per cento.