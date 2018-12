7 dicembre 2018- 13:02 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia

(AdnKronos) - Roma. Lane, società del gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata due contratti autostradali da 460 milioni di dollari nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Lo comunica il gruppo delle costruzioni. Il primo contratto, del valore di 260 milioni di dollari, prevede la realizzazione dei lavori per il miglioramento del I-77/I-40 Interchange nella Contea di Iredell, allargando la struttura stradale da 4 a 8 corsie. I lavori dovrebbero partire nella primavera del 2019 ed essere completati alla fine del 2022. Il secondo contratto, del valore di 403 milioni, prevede l'estensione della Triangle Expressway. Lane partecipa con una quota del 50% in joint-venture con Blythe Construction, sussidiaria di Eurovia, della francese Vinci, per un valore di poco superiore ai 200 milioni di dollari. La Carolina del Nord, con questi ultimi contratti, "diventa uno degli stati in cui il gruppo ha una maggiore presenza in termini di lavori autostradali. Il valore totale dei lavori di tipo design-build, vinti ad oggi nello stato quest’anno, è pari a circa 800 milioni di dollari", si spiega dal gruppo.