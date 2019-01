28 gennaio 2019- 12:50 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia

(AdnKronos) - Roma. Confindustria incontrerà presto Maurizio Landini, neo-eletto segretario generale della Cgil. "Lo incontreremo. Non entriamo nelle scelte del sindacato", dice Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. "Con Cgil, Cisl, Uil c'è un tavolo aperto e dovremmo continuare a parlare di evoluzione del patto per la fabbrica. Secondo noi - aggiunge - i tempi sono maturi per costruire un vero patto per il lavoro insieme a Cgil, Cisl e Uil".