NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (10)

7 luglio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. “Dopo oltre quattro anni di negoziati, giunge finalmente l’ok politico a finalizzare un accordo ormai in larga parte definito”. Ad affermarlo è Lisa Ferrarini vicepresidente di Confindustria per l’Europa. “Prima di tutto -sotolinea in una nota - va riconosciuto ai negoziatori europei di avere tracciato un perimetro ambizioso ed avere conseguito risultati fin qui soddisfacenti. Oltre ai dazi, particolarmente alti per alcuni nostri prodotti e destinati ad azzerarsi, il principale ostacolo con il Giappone erano le barriere tecniche, sulle quali il governo giapponese ha assunto impegni concreti". "Vi era inoltre una chiusura netta per impedire l’accesso delle nostre imprese ad alcuni settori degli appalti pubblici giapponesi, dove sono state fatte importanti concessioni. Per ciò che riguarda le nostre indicazioni geografiche, l’intero elenco proposto dalla UE è stato accolto garantendo il riconoscimento di oltre 200 denominazioni. Naturalmente, la dichiarazione congiunta di ieri non significa che il negoziato è chiuso, tuttavia, ci sono le premesse - afferma Ferrarini - per la sua conclusione in tempi brevi ed il livello di ambizione è effettivamente elevato".