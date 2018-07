17 luglio 2018- 12:38 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (10)

(AdnKronos) - Bruxelles. "Sono orgoglioso del fatto che oggi portiamo la nostra partnership strategica ad un nuovo livello con due accordi storici tra l'Ue e il Giappone: lo Strategic Partnership Agreement e l'Economic Partnership Agreement. Stiamo mettendo in piedi il più grande accordo commerciale bilaterale di sempre". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, in conferenza stampa a Tokyo insieme al premier giapponese Shinzo Abe e al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. "E' un atto - continua Tusk, il cui discorso è stato trasmesso dai servizi audiovisivi della Commissione - di enorme importanza strategica per l'ordine internazionale basato sulle regole, in un periodo in cui alcuni lo mettono in discussione. Mandiamo il chiaro messaggio che siamo contro il protezionismo: l'Ue e il Giappone restano pronti per cooperare. Oltre al commercio - conclude - stiamo concordando anche un robusto quadro di riferimento per una serie di aree, come sicurezza e difesa, energia e clima, scambi tra popoli".