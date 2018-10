10 ottobre 2018- 12:55 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (10)

(AdnKronos) - Roma. Il costo del reddito di cittadinanza e delle modifiche della Fornero per la finanza pubblica è pari a 16 mld in ciascuno dei tre anni. Lo riferisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione sulla Nadef alla Camera. "Nel complesso questi interventi si tradurrebbero - spiega - in un incremento del tasso di variazione del pil di 0,3 pp nel 2019 e di 0,2 pp nel 2020 e 2021, rispetto al tendenziale. Quanto all'impatto sul tasso di crescita del pil dalla disattivazione delle clausole Iva per il 2019 per un onere finanziario pari a 12,5 mld, per il 2020 per 5,5 mld e per il 2021 per 4 mld, è pari a +0,2 pp nel 2019 e 2020 e di -0,2 pp nel 2021.