Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (10)

(AdnKronos) - Milano. Falck Renewables ha sottoscritto un accordo preliminare con Glennmont Clean Energy Coöperatief per l’acquisizione del 100% delle società titolari di un portafoglio di cinque parchi eolici in esercizio in Francia. Il portafoglio comprende 25 turbine per una capacità di rete complessiva di 56 Megawatt e una produzione totale di 117 Gigawattora. Il prezzo previsto per l'acquisizione dei progetti, entrati in esercizio tra il 2006 e il 2013, è di circa 37 milioni di euro, finanziati interamente con risorse finanziarie proprie. L'accordo, si spiega dal gruppo, consentirà a Falck Renewables di rafforzare la propria presenza in Francia, favorendo sinergie con gli altri impianti del gruppo e creando una massa critica di parchi eolici nel Paese. Il closing dell'acquisizione è soggetto a condizioni sospensive e dovrebbe essere perfezionato entro tre mesi. I