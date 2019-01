25 gennaio 2019- 13:33 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (10)

(AdnKronos) - Roma. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria – a cui partecipa il Ministero dell’Economia e delle Finanze - e l’Inail hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. L’accordo è stato firmato dal Direttore del Comitato, Annamaria Lusardi, e il Presidente di Inail, Massimo De Felice, e interesserà agli oltre 8600 dipendenti dell’Istituto presente su tutto il territorio nazionale con 272 unità organizzative. Si tratta del primo accordo di collaborazione su larga scala siglato dal Comitato con un ente pubblico per la formazione sui temi dell’educazione finanziaria. Il protocollo d’intesa concorre ad attuare la Strategia Nazionale per l’educazione finanziaria ed è finalizzato a diffondere competenze in materia di economia e finanza utili, sia in ambito personale che professionale, per un approccio sereno alla gestione dei propri soldi. L’iniziativa sarà realizzata, insieme ad Inail, da quattro delle dieci istituzioni che compongono il Comitato: Banca d’Italia, Consob, Ivass e Covip. Saranno previsti diversi moduli formativi su temi quali la moneta e i metodi di pagamento, nonché approfondimenti sugli strumenti previdenziali, assicurativi, di finanziamento e di investimento. L’attività pilota prevede anche uno studio sugli effetti dell’educazione finanziaria all’interno dei luoghi di lavoro che servirà a sviluppare successive iniziative in questo campo.