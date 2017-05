NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2)

16 maggio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. Ad aprile nell'Europa a 28 più paesi Efta le vendite di auto nuove si sono attestate a 1.230.235 unità, il 6,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. Nella sola Ue le immatricolazioni di auto nuove si sono attestate a 1.191.034, in calo del 6,6%. Nei primi quattro mesi dell'anno nell'area Ue a 28 + Efta le vendite sono comunque in crescita del 4,5% attestandosi a 5.487.695 unità (+4,7% nella sola Ue).