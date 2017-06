NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2)

9 giugno 2017- 12:50

(AdnKronos) - Roma. Una legge di bilancio che non solo disinneschi le clausole di salvaguardia ma che "rafforzi le riforme" senza cadere "preda di prebende in ottica prelettorale". Così il neopresidente dei giovani di Confindustria, Alessio Rossi, sollecita Parlamento e governo a farsi carico dell'urgenza di rilanciare il Paese invece di rimanere impigliati in logiche politiche sulla riforma elettorale o sulla data delle nuove elezioni. "Siamo alle porte di una legge di bilancio cruciale, che non può essere preda di prebende in ottica elettorale, di piccoli contributi a pioggia a questo o quel feudo di voti.Una legge di bilancio che deve non solo disinnescare le clausole di salvaguardia, ma rafforzare le riforme che stanno dando i primi frutti e gettare le basi per altre, tanto utili quanto necessarie", dice dal palco del tradizionale convegno d'inizio estate. Tutto questo perchè, "indipendentemente da quando si vada a votare e da chi vinca queste elezioni, il Paese non può tornare indietro sui passi avanti che ha compiuto", aggiunge ribadendo come "le riforme possono essere preziose come i diamanti ma, a differenza di questi, non sono “per sempre”.Se producono effetti, come molte di quelle varate in questi anni, vanno difese". E implementate:non solo Jobs act, dunque, ma un lungo elenco di temi da Industria 4.0 al piano di digitalizzazione della PA.