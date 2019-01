25 gennaio 2019- 13:33 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (2)

(AdnKronos) - Roma. “E’ inaccettabile subire una nuova recessione, soprattutto se indotta dall’esterno, poiché esistono gli strumenti per farvi fronte, cominciando dagli investimenti. Il saggio di crescita sarà quello che ciascun Paese e la collaborazione tra loro in sede europea saprà darsi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, in audizione davanti alla Commissione politiche Ue della Camera sulla vicenda Carige.