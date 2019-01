28 gennaio 2019- 12:50 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (2)

(AdnKronos) - Roma. Scioperano oggi i piloti di Airitaly. A confermare l'astensione dal lavoro di 24 ore è Ap, l'associazione più rappresentativa tra i piloti della compagnia, spiegando, in una nota, che le motivazioni dello sciopero "riguardano principalmente la situazione previdenziale dei dipendenti, ma le ragioni della dura protesta si basano anche sull’applicazione forzata ai dipendenti del contratto di lavoro (dal giugno 2016), assolutamente inadeguato, non sottoscritto da Ap". Imposizione, questa, prosegue Ap, che "l’azienda difende grazie alle firme di tutte le altre sigle sindacali che all’epoca, in evidente carenza di rappresentatività, sottoscrissero tale accordo (sigle che ora, fortunatamente, si rendono conto del gravissimo errore commesso)". "Certi di esprimere costantemente e coerentemente, da anni ormai, il volere della categoria piloti senza secondi fini, esprimiamo preoccupazione per la gestione aziendale spesso controproducente che si ostina a perseguire un modus operandi non rispettoso della qualità della vita ed operativa dei propri dipendenti naviganti. Secondo noi i “clienti” più preziosi di ogni azienda", conclude Ap.