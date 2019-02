7 febbraio 2019- 13:12 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (2)

(AdnKronos) - Bruxelles. "Sul mercato del debito italiano gli spread si sono ridotti in modo significativo dopo che il governo ha modificato il progetto di bilancio in dicembre. Cosa che dimostra che, contrariamente a quanto pensano alcuni, abbiamo preso la decisione giusta: immaginiamo che cosa sarebbe potuto succedere se non lo avessimo fatto". Lo sottolinea il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, presentando in conferenza stampa a Bruxelles le previsioni economiche d'inverno. Wopke Hoesktra, ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, ha chiesto alla Commissione Europea, in occasione dell'ultimo Eurogruppo, più informazioni riguardo all'accordo trovato con il governo italiano per modificare la manovra economica per il 2019.