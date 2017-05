NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (3)

9 maggio 2017- 12:56

(AdnKronos) - Roma. Nello scorso mese di marzo il livello delle vendite al dettaglio è stabile rispetto al mese precedente mentre, rispetto allo stesso mese del 2016, registrano una flessione dello 0,4% in valore e dell'1,4% in volume. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat. A marzo, su base mensile, sostanzialmente invariate sono anche le componenti alimentare e non alimentare (rispettivamente 0,1% e +0,0%). Risulta, invece, in contenuta crescita il volume delle vendite (+0,2%), come sintesi di un aumento dello 0,3% per i prodotti alimentari e dello 0,1% per quelli non alimentari. Nel complesso del primo trimestre 2017 il valore delle vendite cresce dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, mentre i volumi sono quasi stazionari (+0,1%). Nello stesso periodo, le vendite di beni alimentari registrano una crescita dell’1,4% in valore e una variazione nulla in volume; quelle di beni non alimentari aumentano dello 0,3% sia in valore sia in volume. Rispetto a marzo 2016, per i prodotti alimentari si rileva una diminuzione dell’1,8% in valore e del 4,5% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari sono in aumento dello 0,3% in valore e dello 0,6% in volume. Rispetto a marzo 2016, le vendite al dettaglio restano sostanzialmente stabili nelle imprese di piccola superficie (+0,1%) mentre diminuiscono nella grande distribuzione (-1,1%).