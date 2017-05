NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (3)

16 maggio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Torino. In Europa per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ancora un mese migliore rispetto al mercato: Fca, con 89.300 immatricolazioni in aprile, è sostanzialmente in linea con lo scorso anno e` il quarto costruttore. Quota in crescita di mezzo punto percentuale, al 7,3 per cento. Positivo il saldo nel progressivo annuo: nel primo quadrimestre del 2017 Fca ha registrato 392.400 vetture, incrementando le vendite del 10,8 per cento, in un mercato cresciuto del 4,5 per cento. La quota di Fiat Chrysler Automobiles e` stata del 7,2 per cento, in aumento di 0,5 punti percentuali in confronto al 2016. Nel mese Fca ha ottenuto risultati in controtendenza rispetto al mercato in Germania (+26,8 per cento in confronto al -8 per cento complessivo tedesco) e in Francia (+5 per cento rispetto al -6 per cento del mercato) mentre in Spagna le immatricolazioni di FCA sono aumentate del 6,1 per cento in un mercato cresciuto dell’1,2 per cento.