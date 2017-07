NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (3)

7 luglio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. Salini Impregilo e Lane Construction Corporation si sono aggiudicate un contratto da 580 milioni di dollari per la realizzazione del Northeast Boundary Tunnel (Nebt) A Washington D.C. Il Nebt sarà un tunnel grande e profondo in grado di aumentare la capacità dell'attuale sistema fognario cittadino e ridurre la frequenza, la forza e l’impatto delle inondazioni, migliorando la qualità delle acque dell’Anacostia River. Il contratto è stato assegnato alla joint venture tra Salini Impregilo, con una quota del 30%, e S.A. Healy (parte di Lane), con una quota del restante 70%, dal District of Columbia Water and Sewer Authority (DC Water). L’opera è la parte principale del progetto "Clean Rivers" di Washington D.C. Il tunnel scorrerà tra 15 e 48 metri (50-160 piedi) di profondità e sarà lungo oltre 8.220 metri (27.000 piedi) dal Robert F. Kennedy Stadium all’intersezione tra Rhode Island Avenue NW e la 6th Street NW. Taglierà le aree esistenti, spesso inondate, lungo Rhode Island Avenue NW.