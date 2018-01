NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (3)

23 gennaio 2018- 12:47

(AdnKronos) - Roma. Italo accelera verso Piazza Affari. La società rende noto, infatti, di aver presentato oggi la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A e di aver depositato presso Consob, ai fini della loro pubblicazione all’esito della relativa istruttoria, la nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto della Quotazione e la nota di sintesi. Tali documenti, unitamente al documento di registrazione già depositato presso Consob lo scorso 18 dicembre 2017, costituiscono il prospetto di quotazione. È previsto che il requisito della sufficiente diffusione del titolo, che costituisce presupposto per la quotazione, sia realizzato tramite un collocamento di azioni, poste in vendita da alcuni tra i principali azionisti della Società, da effettuarsi presso investitori istituzionali in Italia e al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, e negli Stati Uniti d’America presso qualified institutional buyers come definiti nella Rule 144A promulgata ai sensi del Securities Act e in conformità con le disposizioni ivi previste.