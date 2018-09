28 settembre 2018- 12:47 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Roma. Il consiglio di amministrazione di Astaldi ha valutato e deliberato di presentare, dinanzi al Tribunale di Roma, una domanda di concordato preventivo “con riserva”, prodromica al deposito di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale. Lo annuncia il gruppo in una nota. "Il protrarsi della procedura di vendita del Terzo Ponte sul Bosforo, determinato dalle vicende politiche ed economico-finanziarie che hanno interessato la Turchia nel corso del 2018, ha imposto - comunica Astaldi - di adeguare il complessivo Piano di rafforzamento patrimoniale e finanziario presentato al mercato. Tale Piano, basato, tra l’altro, sull’aumento di capitale già deliberato dall’assemblea e sulla cessione degli asset in concessione, deve, infatti, tenere conto delle conseguenze determinate dalle mancate disponibilità finanziarie nei tempi previsti".