24 ottobre 2018- 12:42 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Roma. "Mi auguro un confronto costruttivo con l'Europa in queste prossime tre settimane". Così Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, entrando al convegno per il decennale dell'istituto Einaudi, sul tempo dato all'Italia da Bruxelles per presentare una nuova bozza della manovra. Quanto al documento, il presidente Patuelli non commenta: "Mi domando - dice in riferimento agli articoli apparsi sulla stampa estera - come si possano esprimere giudizi di senso compiuto. Io voglio vedere carta che canta, una carta stampata della legge di bilancio, con i numeri. Non commento quello che non c'è", aggiunge.