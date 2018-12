7 dicembre 2018- 13:02 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Roma. Leggera ripresa per le vendite al dettaglio che a ottobre fanno registrare - secondo le stime diffuse dall'Istat - un lieve aumento rispetto al mese precedente (+0,1% in valore e +0,2% in volume). I beni alimentari mostrano una leggera flessione in valore (-0,1%) e un aumento in volume (+0,2%), mentre i beni non alimentari sono in crescita sia in valore (+0,3%) sia in volume (+0,2%). Su base annua, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,5% in valore e dell’1,6% in volume. In crescita sia le vendite di beni alimentari (+1,8% in valore e +1,2% in volume) sia quelle di beni non alimentari (+1,3% in valore e +1,9% in volume). Nel trimestre agosto-ottobre 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio - aggiunge l'istituto di statistica - restano sostanzialmente stazionarie in valore e in volume. I beni alimentari registrano un calo dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume, i beni non alimentari sono in aumento dello 0,2% in valore e dello 0,4% in volume.