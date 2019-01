25 gennaio 2019- 13:33 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Roma. Le previsioni di crescita dell’Italia per il 2019 dello 0,6% "sono basate su strumenti palesatisi obsoleti". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, in audizione davanti alla Commissione politiche Ue della Camera sulla vicenda Carige. "Un atteggiamento passivo nei confronti di un andamento recessivo dell’economia reale a livello europeo si trasmette inevitabilmente ai rischi bancari, accrescendo la problematicità del recupero dei crediti", ha aggiunto Savona.