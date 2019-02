7 febbraio 2019- 13:12 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Bruxelles. "In alcuni Stati membri" dell'Ue "stanno riemergendo timori per il circolo vizioso tra titoli di Stato e banche e per la sostenibilità del debito". Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, presentando le Previsioni economiche d'inverno.