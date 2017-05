NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (4)

9 maggio 2017- 12:56

(AdnKronos) - Roma. Pininfarina ha sottoscritto un accordo con Iran Khodro, prima società automobilistica quotata alla borsa di Teheran, per lo sviluppo di una piattaforma modulare per la produzione di almeno 4 modelli di autovetture. Lo si legge in una nota in cui si specifica che il contratto di collaborazione, del valore di "circa 70 milioni di euro", avra' una durata complessiva di 36 mesi. L'ad di Pininfarina, Silvio Pietro Angori affferma che l'accordo "costituisce un altro passo significativo nell'attuazione della strategia di crescita della Pininfarina nei mercati della nuova Via della Seta e del Medio Oriente".