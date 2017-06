NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (4)

9 giugno 2017- 12:50

(AdnKronos) - Roma. Dopo la perdita della Tripla A per l'incertezza post Brexit, il rating sovrano della Gran Bretagna potrebbe subire un nuovo taglio da parte di S&P sotto il peso del risultato elettorale che ha visto la vittoria della premier Theresa May senza però ottenere la maggioranza in Parlamento. "L'outlook è ancora negativo indicando in futuro la possibilità di un ulteriore declassamento o declassamenti", ha detto all'emittente Cnbs Moritz Kraemer, capo reting sovrani di S&P. "Dipende dai risultati dei negoziati sulla Brexit e dalla relatà che il Regno Unito troverà al di fuori dell'Ue, che è ancora incerta", ha aggiunto.