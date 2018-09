28 settembre 2018- 12:47 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (4)

(AdnKronos) - Roma. A settembre euro-coin è tornato a crescere, a 0,52 da 0,47 in agosto, dopo sette mesi di calo o di stagnazione. Il contributo positivo fornito dal progressivo miglioramento della dinamica dei prezzi ha prevalso sul freno derivante dal deterioramento della fiducia delle imprese manifatturiere. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse da Bankitalia. Euro-coin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. Euro-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).