Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (4)

(AdnKronos) - Roma. "Sulla Tav siamo stati pazienti per dare al Governo il tempo di riflettere. Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a 'La Repubblica'. La Tav, sottolinea, "è un progetto sia simbolico che utile. E' simbolico perché rappresenta il desiderio di avvicinare i nostri territori. Ed è utile per facilitare il movimento di merci e persone tra Francia e Italia. D'altra parte, noi siamo già impegnati nel cantiere".