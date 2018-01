NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (5)

23 gennaio 2018- 12:47

(AdnKronos) - Milano. Milano è la prima città in Italia per numero totale di start-up innovative: sono circa 1.400 su 8.300, il 16% nazionale. Lo stesso primato lo vanta per start-up innovative 'straniere'. Tra presenza forte, maggioritaria ed esclusiva, sono 52 su 224, il 23% italiano. I dati sono stati raccolti dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati del registro imprese relativi alle sedi di impresa iscritte come start up innovative a fine dicembre 2017. In Italia, dopo Milano vengono Roma e Bologna per startup innovative a presenza straniera seguite da Modena, Torino e Vicenza. Le startup innovative straniere milanesi operano soprattutto nei settori della produzione software (35%), dei servizi di informazione (23%) e della ricerca scientifica e sviluppo (6%) e per l’86% hanno sede a Milano città. In quasi un caso su tre (29%) appartengono a giovani, più della media del 19% per tutte le start-up innovative presenti sul territorio. In Lombardia per startup straniere, la seconda è Como, seguita da Varese.