10 ottobre 2018- 12:55 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (5)

(AdnKronos) - Roma. La manovra prevista dal Def sarà di 37 miliardi di cui 22 in deficit. Lo riferisce il ministro dell'Economia Giovanni Trai in audizione sulla Nadef. "Nel suo complesso -spiega- la manovra è quantificabile in un aumento dell'indebitamento pubblico di circa 22 miliardi di euro nel 2019". Per il 2019 inoltre la manovra prevede interventi di "copertura finanziaria per un ammontare complessivo di 15 miliardi di euro", tra tagli di spesa (per 6,9 mld) e aumenti di entrate (per 8,1 mld).