24 ottobre 2018- 12:42 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (5)

(AdnKronos) - Roma. Ricavi in calo e perdite in aumento per Saipem, I primi 9 mesi si chiudono con ricavi pari a 6.098 milioni di euro (6.873 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 2.259 milioni nel terzo trimestre. Il risultato netto è negativo per 357 milioni di euro, al netto di svalutazioni e oneri per riorganizzazione per complessivi 374 milioni di euro (perdita di 57 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017, al netto di svalutazioni, oneri per riorganizzazione e chiusura contenzioso fiscale per 208 milioni di euro). Nel terzo trimestre la perdita è di 34 milioni al netto di svalutazioni e oneri per riorganizzazione per 45 milioni di euro. Crescono i nuovi ordini: 6.121 milioni di euro (4.717 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 2.135 nel terzo trimestre. Il portafoglio ordini residuo si attesta a 12.456 milioni di euro (12.392 milioni di euro al 31 dicembre 2017). L'ebitda adjusted si attesta a 760 milioni di euro (795 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 277 milioni nel terzo trimestre; l'ebitda è pari a 642 milioni di euro (737 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 232 milioni nel terzo trimestre. Il risultato operativo (ebit) adjusted è pari 417 milioni di euro (400 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 162 milioni nel terzo trimestre e il risultato operativo scende a 43 milioni di euro (257 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 117 milioni nel terzo trimestre. Il risultato netto adjusted è pari a 17 milioni di euro (151 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 11 milioni nel terzo trimestre. Gli investimenti tecnici crescono a 365 milioni di euro (198 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017), di cui 52 milioni nel terzo trimestre. Il debito netto al 30 settembre 2018 mostra un calo a 1.270 milioni di euro (1.296 milioni di euro al 31 dicembre 2017).