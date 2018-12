19 dicembre 2018- 12:46 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (5)

(AdnKronos) - Roma. Eni annuncia di avere perforato e testato con successo il prospect esplorativo denominato Merakes East nel blocco di East Sepinggan situato nell’offshore del Kalimantan in Indonesia. Il prospect si trova 33 km a sud est dalla Jangkrik Floating Production Unit (FPU) di Eni e 3 km a est del campo di Merakes. Il pozzo perforato in 1.592 m di acqua ha raggiunto la profondità totale di 3.400 m e ha incontrato 15 metri netti di sabbie mineralizzati a gas in due distinti livelli di età Miocenica. Il test di produzione, limitato dalle infrastrutture di superficie, ha indicato - spiega Eni - "una ottima produttività del reservoir, e ha permesso di ottenere tutti i dati necessari alla valutazione mineraria della scoperta. Si stima che il pozzo, in assetto di produzione, avrà una capacità erogativa giorno di 2 milioni di metri cubi e 1000 barili di condensato associato. I dati acquisiti consentiranno di presentare il Piano di sviluppo della nuova scoperta al fine per la sua valorizzazione commerciale". "In linea con la strategia Eni 'near field', la vicinanza della nuova scoperta al campo di Merakes, per il quale sono stati approvati alcuni giorni fa gli investimenti per il Piano di Sviluppo, permetterà di massimizzare le sinergie e ridurre costi e tempistica di esecuzione del futuro sviluppo sottomarino" continua la nota del gruppo energetico. Eni ha una quota dell'85% dell’area contrattuale East Sepinggan, attraverso la sua controllata Eni East Sepinggan Limited, mentre Pertamina Hulu Energy detiene il restante 15%. Eni opera in Indonesia dal 2001 e attualmente ha un ampio portafoglio di asset in esplorazione, produzione e sviluppo. Le attività produttive sono localizzate nel bacino di Kutei, nell’East Kalimantan e sono associate principalmente al giacimento Jangkrik, nell’area contrattuale Muara Bakau, che fornisce una produzione di circa 18 milioni di metri cubi di gas al giorno.