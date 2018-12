19 dicembre 2018- 12:46 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (6)

(AdnKronos) - Roma. "Politicamente io non vorrei mantenere la concessione a chi non è stato in grado di mantenere in piedi un ponte" ma, ora, "facciamo fare ai legali il loro lavoro e poi parla la politica". E' la posizione espressa dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, sulla questione della caducazione della concessione ad Aspi dopo il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso. Su quello che sarà la decisione, "è prematuro dirlo", ha spiegato Toninelli. "E' un'ipotesi, deve terminare l'iter legale. Stiamo rispettando i tempi, andiamo avanti" e, ha aggiunto il titolare del Mit, "non ci rimangiamo quanto abbiamo detto". Inoltre, se sulla questione della revoca non c'è ancora chiarezza, "è tutto nebuloso - ha sottolineato Toninelli - perché quanto ci sono processi in corso legal-amministrativi, le cose si fanno e non si annunciano". E, dopo "il tempo necessario, annunceremo", ha assicurato.