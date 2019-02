7 febbraio 2019- 13:12 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (6)

(AdnKronos) - Roma. Tassi invariati almeno fino all’estate del 2019 e in ogni caso finché necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. E' l'indicazione contenuta nel Bollettino diffuso oggi dalla Bce. Gli esiti dell’analisi economica e le indicazioni derivanti dall’analisi monetaria hanno confermato, spiega la banca centrale europea, che è ancora necessario un ampio grado di accomodamento monetario affinché l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. E' sulla base di questa valutazione che il consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento della Bce e conferma di essere "pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione continui a dirigersi stabilmente verso il livello definito nel proprio obiettivo".