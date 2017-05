NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7)

16 maggio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. In Italia "non mancano le reazioni contro l’apertura dei mercati". A sottolinearlo è il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella illustrando la Relazione annuale dell'Autorità al Parlamento presso la Camera dei deputati. Del resto "è sufficiente pensare", osserva, "al complesso percorso parlamentare del disegno di legge annuale sulla concorrenza, che pare stia approdando per la prima volta alla sua approvazione, sebbene depotenziato rispetto ai suoi iniziali contenuti".