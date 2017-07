NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7)

7 luglio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Roma. Sono "a rischio le raccolte estive di frutta e verdura e soprattutto la vendemmia per gli inammissibili ritardi burocratici nello sviluppo della procedura informatica dell’Inps che di fatto impediscono alle imprese agricole l’accesso agli strumenti che hanno sostituito i voucher". A lanciare l'allarme è la Coldiretti. "A rischio - denuncia l'associazione – sono opportunità di lavoro per 50mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati in agricoltura nell’attività stagionale. L'Inps non consente alle imprese agricole di poter utilizzare la comunicazione preventiva per un arco temporale di tre giorni, prerogativa che la legge attribuisce al settore agricolo proprio in ragione delle sue specificità". "Non è ammissibile che - continua la Coldiretti - ancora una volta sia proprio il settore agricolo ad essere l’unico penalizzato da una burocrazia che prevarica le disposizioni legislative, di fatto bloccandone l’applicazione. La Coldiretti chiede al presidente dell’Inps Tito Boeri di superare immediatamente questo blocco per consentire l'utilizzo delle nuove prestazioni occasionali nel settore in cui sono nate e che anche nel passato non hanno dato luogo agli abusi che si sono verificati altrove", conclude l'associazione.