Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (7)

(AdnKronos) - Roma. Bene l’emendamento al disegno di legge di Bilancio, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, che introduce dal 1 gennaio 2019 un nuovo sistema fiscale che lega la tassa d’acquisto dei nuovi veicoli al valore specifico delle emissioni di CO2, ma va migliorato favorendo l'acquisto di veicoli a zero o a basse emissioni. E' la proposta delle associazioni ambientaliste (Transport & Environment, Legambiente, Kyoto Club, Wwf Italia, Cittadini per l’Aria) che chiedono di essere ascoltate dal governo. "Con la proposta di introduzione del meccanismo bonus-malus, il governo mostra un segnale importante di attenzione verso l’urgenza climatica in corso e una presa di coscienza della necessità di politiche atte a spingere il mercato verso la diffusione di veicoli a zero emissioni - fanno sapere le associazioni - Il malus è una misura efficace nell’orientare i consumatori verso l’acquisto di veicoli maggiormente efficienti. Tuttavia l’applicazione proposta del governo nell’approccio bonus–malus andrebbe rivisitata a favore di veicoli a zero e basse emissioni".