25 gennaio 2019- 13:33 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (7)

(AdnKronos) - Roma. La raccolta netta dell'industria del risparmio gestito in Italia ha chiuso il 2018 a +7,3 miliardi euro. Si tratta di circa 90 miliardi di euro in meno rispetto all'intero 2017, quando la somma dei quattro trimestri aveva portato a una raccolta complessiva di 97,4 miliardi di euro. Il 2017 era stato un anno molto positivo per il risparmio gestito, con flussi di raccolta quasi raddoppiati rispetto al 2016, quando la raccolta netta totale era stata di 55,7 miliardi. Il mese di dicembre 2018 ha chiuso un anno "caratterizzato dalle condizioni di incertezza sui mercati", ha scritto Assogestioni nella sua mappa mensile e l'ultimo mese i deflussi dal settore sono stati pari a 1,5 miliardi dopo i -4 miliardi di novembre. Il patrimonio gestito dall’industria è pari a 2.002 miliardi di euro, quasi equamente ripartito tra le gestioni collettive (1.006 mld) e le gestioni di portafoglio (996 mld). Da inizio 2018 le sottoscrizioni nette dei fondi aperti ammontano a 71 milioni di euro.