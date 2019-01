28 gennaio 2019- 12:50 Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (7)

(AdnKronos) - Torino. "Il ministero dello Sviluppo economico si assuma la responsabilità di fare chiarezza sulle diverse ipotesi di acquisto della Pernigotti che continuano a circolare ma di cui non si ha alcuna certezza". A chiedere l’intervento del Mise è Marco Malpassi della Flai Cgil di Alessandria. Una richiesta che viene a pochi pochi giorni dall’incontro al ministero del Lavoro, il prossimo 5 febbraio, in cui si dovrebbe firmare la cassa integrazione per cessazione e reindustrializzazione per i circa 100 addetti della storica fabbrica dolciaria di Novi Ligure, nell’alessandrino,dal 7 novembre scorso in assemblea permanente e, dunque, senza stipendio. "Continuano a susseguirsi indiscrezioni su possibili acquirenti - sottolinea Malpassi all'Adnkronos - dopo la Sperlari, che però parrebbe un’ipotesi gia’ tramontata, resta il fondo indiano e circola la voce dell’interesse di un’azienda toscana mentre i lavoratori continuano a restare nella più assoluta incertezza". "Da quanto ci risulta da un incontro avuto con chi rappresenta la proprietà (la famiglia turca Toksoz, ndr) al momento, infatti, si tratterebbe di ipotesi ma non ci sarebbe nulla di concreto - prosegue il sindacalista - per questo sarebbe opportuno che il Mise, stante la confusione che non fa che alimentare la preoccupazione dei lavoratori, si attivasse per chiedere alla proprietà turca di fare chiarezza".